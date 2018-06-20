مباراة إسبانيا وإيران .. التعادل السلبى يحسم الشوط الأول

سيطر التعادل السلبى على النصف الساعة الأولى من مباراة منتخبي إسبانيا وإيران التى تجمع بينهم ضمن منافسات مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس العالم بروسيا.



وامتلك الماتدور الإسبانى زمام الأمور وسيطر على مجريات المباراة وأضاع لاعبوه العديد من الفرص أمام استبسال الدفاع الإيرانى و محاولة لاعبيه باللعب على الهجمات المرتدة واستغلال الاندفاع الهجومى للاعبى المنتخب الإسبانى .



وتعد المباراة مصيرية وحاسمة للفريقين حيث يمتلك المنتخب الإسبانى نقطة وحيدة من التعادل مع البرتغال بينما يمتلك المنتخب الإيرانى 3 نقاط من الفوز على منتخب المغرب الذى ودع رسميا منافسات المونديال .

