رئيس اتحاد الفلاحين: استخدام "الري بالتنقيط" عند زراعة الموز

أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أنه مع قرار وزارة الزراعة من خلال تنفيذ خطة الحكومة فى ترشيد استهلاك المياه من خلال حظر الأصناف شرهة المياه وخاصة لجان المتابعة والتي سوف تعمل بشكل يومى لحظر زراعة أى مساحات جديدة من محصول "الموز" بأراضى الوادى والدلتا بجميع محافظات الجمهورية.





وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه سوف يتم استخدام "الري بالتنقيط" عند زراعة الموز ولكن هل سوف يحقق الإنتاج المطلوب من محصول الموز أم أنه سوف يؤثر ويقل.





وتابع رئيس اتحاد الفلاحين: أنه يجب تفعيل اللجان الرقابية وأن يكون لها دور رقابي واضح في منع زرع المحاصيل الشرهة للمياه لكي نبدأ في السير على الطريق الصحيح وإستنباط محاصيل جديدة تكون غير شرهة للمياه.



