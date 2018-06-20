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مميش: ندرس إنشاء منطقة صناعية أفريقية في مصر.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:03 م
الفريق مهاب مميش،
الفريق مهاب مميش،
نورا المري
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أنه يتم حاليا دراسة عمل منطقة أفريقية صناعية في مصر، إسوة بباقي المناطق الصناعية الدولية، قائلا:" نفكر جديا في عمل منطقة صناعية أفريقية وكل الصناعات المنطقة الافريقية تذهب لأفريقيا".

وأضاف "مميش"، خلال لقائه مع الإعلامية سالي عاطف المذاع على فضائية "دريم" اليوم الأربعاء،:" نحن جادون في هذا تماما، وقد يكون في هذا المحفل مستثمرون مصريون لعمل استثمارات في أفريقيا عن طريق المنطقة الافريقية".

وتابع:"كل الصناعات التي تهم أفريقيا من الملابس والمشروبات، ستكون في هذه المنطقة وأتمنى أن تكون مصرية الصناعة بالكامل، للعودة للسوق الأفريقي بقوة.

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