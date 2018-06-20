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أخبار البلد

عاشور : القانون هو من يمنع غير المشتغلين من القيد وليست النقابة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:08 م
صدى البلد
حمادة خطاب
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن هناك دائمًا حالة تنافسية مستمرة بين جميع المحامين لتقديم الأداء الأفضل والإبداع المهني، فالجميع يقرأ القوانين ويحفظها ويتعلم الأحكام، لكن الفرق بين المحامي الجيد والمتميز يقاس بمدى الثقافة العامة لديه، موضحًا أن الحفظ والاطلاع على القوانين وحده لايبنى التميز، مشيرًا إلى أن حدوث التميز يأتي من خلال القراءة والاطلاع في العلوم المختلفة، والتي من شأنها أن تبنى حالة ذهنية ومهارة فنية أعلى لدى المحامي وتجعله يتفوق على زملائه.

وعن الممارسة الفعلية للمهنة، قال نقيب المحامين، إن القانون يمنع دخول غير المشتغلين أو الممارسين الفعليين للمهنة لجداول المشتغلين بالمحاماة، وليست النقابة من تمنعهم، فالقانون يربط المحاماة بالاشتغال الفعلي، وأيضا يربط كل ما تقدمه النقابة لصالح المحامين بالاشتغال الفعلي للمحامي.

جاء ذلك خلال جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد، خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، والتي عقدت اليوم، الاربعاء، بقاعة اتحاد عمال مصر، وترأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

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