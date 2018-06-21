اقتراح برغبة لتخفيض سن التقاعد للهيئات القضائية من 71 إلى 65 عاما

قال النائب بدير عبد العزيز ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أنه تقدم باقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لتخفيض سن التقاعد للهيئات القضائية من 71 عاما إلى 65 عاما ، مشيرا إلى أنه اقتراح برغبه لتعديل قانون السلطة القضائية.



وأكد عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بهذا الإقتراح لأن هناك دفعات لم تعين فى الهيئات القضائية ، ولا تخرج كوادر جديدة ، ولذلك فليس هناك أى مانع لخفض سن التقاعد للهيئات الإقتصادية لإتاحة الفرصة أمام الدفعات الجديدة.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن الأجر المادى للهيئات القضائية فى الأعمار من 65 عاما إلى 71 عاما سيساهم فى تغطية تكلفة تعيين دفعات جديدة من الهيئات الإقتصادية.