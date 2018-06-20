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كأس العالم

لجنة إعداد لائحة الأهلي الخاصة تعقد اجتماعها غدًا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
تعقد لجنة إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي بالنادي، الأهلي اجتماعًا في تمام الساعة الواحدة ظهر غدٍ الخميس، برئاسة المستشار محمود فهمي، وعضوية كل من: العامري فاروق نائب الرئيس، وإبراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الجارحي، أعضاء المجلس.. ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق والتشريعات الرياضية، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية وذلك لمناقشة آخر التصورات المتعلقة بمشروع لائحة الأهلي الخاصة، وتبادل وجهات النظر قبل العرض على مجلس الإدارة.

صرح بذلك العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي وقال إن الاجتماع يحضره محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، للاطلاع على ما تم الوصول إليه بشأن اللائحة الجديدة، لتكون بدلًا من اللائحة الاسترشادية، ليصبح لـ«عائلة الأهلي» لائحة خاصة، يتم العمل بها بعد استفتاء ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرّر أن يحدد مجلس إدارة النادي موعدًا لاجتماع الجمعية العمومية، للتصويت على اللائحة الجديدة، عقب الانتهاء منها، حيث تعمل اللجنة على إصدار لائحة تليق بالأهلي وتاريخه.

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