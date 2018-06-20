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البابا تواضروس: مصر رائدة فى مكافحة الإرهاب.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:07 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
أسامة علي
قال قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر رائدة فى مجال مكافحة الإرهاب وتأخذ زمام المبادرة فى هذا الشأن ، لافتا إلى ان القاهرة تخوض معركتين هما القضاء على الإرهاب والبناء والتنمية.

وأكد البابا تواضروس خلال مؤتمر صحفي فور وصوله لبناء أذاعته فضائية "أون لايف"،أن مصر تواجه الإرهاب للقضاء عليه ليس من أجلها فقط، ولكم من أجل منطقة الشرق الأوسط والعالم كله.

تجدر الإشارة إلى ان البابا تواضروس غادر مطار القاهرة الدولى عصر اليوم الأربعاء ، متوجها إلى لبنان على رأس وفد كنائسى فى زيارة هناك تستغرق 4 أيام، لحضور اجتماعات كنائس العائلة الأرثوذكسية السنوية، بدعوة من بطريركية السريان الأرثوذكسية.

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