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جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد بالشرقية.. والمحافظ: نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن.. ومدير الجمعية يهدي المحافظ درعًا تذكارية

الخميس 21/يونيو/2018 - 09:30 ص
احتفالية بيوم الشهيد
احتفالية بيوم الشهيد والمحارب القديم بالشرقية
  • جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد والمحارب القديم
  • محافظ الشرقية يقبل رأس وجبين أبناء شهداء الواجب والوطن
  • مدير جمعية المحاربين القدماء يهدي محافظ الشرقية درعا تذكارية
  • محافظ الشرقية:
  • نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن
  • المحافظة تقوم بعقد لقاءات دورية بأسر الشهداء للاستماع لمشاكلهم وحلها

قامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بتنظيم احتفالية بيوم الشهيد والمحارب القديم، وحضرها اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.

وقام اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بتقبيل رأس وجبين أبناء شهداء الواجب والوطن من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك خلال احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي أقيمت بقصر ثقافة مدينة الزقازيق، بحضور اللواء السيد علي الغالي، مدير جمعية المحاربين القدماء، واللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء سامي سيدهم، نائب المحافظ، وعدد من مديري المديريات الخدمية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال المحافظ: "نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم الطاهرة ودماءهم الزكية للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، واليوم ونحن نُكرم أسرهم تقديرًا لتضحياتهم يجب علينا أن نقدم جميع أوجه الرعاية والمساندة لأسرهم وأبنائهم لرد الجميل لهم تجاه ما قدموه لوطنهم الغالي مصر".

فيما قام اللواء السيد على الغالى، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بتكريم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بإهدائه درعًا تذكارية لاستجابته لتلبية مطالب أسر الشهداء من الجيش والشرطة وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك على هامش الاحتفالية.

وقال مدير جميعة المحاربين القدماء: "قمت بمناقشة جميع المطالب التي قدمت لي مع المحافظ، ولمست بنفسي حرصه الشديد على دراستها وتلبيتها فورًا تقديرًا وتكريمًا لما قدمه الشهداء من تضحيات غالية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بعقد لقاءات دورية بأسر الشهداء للاستماع لمشاكلهم والتعرف على احتياجاتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف: "لن ننسى حق الشهيد"، وتابع: "أشعر بالفخر لكوني محافظًا لمحافظة قدمت العديد والعديد من أبنائها للدفاع عن أمن واستقرار البلاد".

وقام "الغالى" بتكريم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بإهدائه درعًا تذكارية لاستجابته لتلبية مطالب أسر الشهداء من الجيش والشرطة وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك على هامش احتفالية جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بيوم الشهيد والمحارب القديم.
جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد بالشرقية.. والمحافظ: نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن.. ومدير الجمعية يهدي المحافظ درعًا تذكارية
جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد بالشرقية.. والمحافظ: نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن.. ومدير الجمعية يهدي المحافظ درعًا تذكارية
جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد بالشرقية.. والمحافظ: نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن.. ومدير الجمعية يهدي المحافظ درعًا تذكارية
جمعية المحاربين القدماء تنظم احتفالية بيوم الشهيد بالشرقية.. والمحافظ: نبعث تحية احترام وتقدير لشهداء الوطن.. ومدير الجمعية يهدي المحافظ درعًا تذكارية

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