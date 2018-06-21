برلماني يتقدم بتعديل لزيادة قيمة التأمين الإجباري على حوادث السيارات

قال النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه تقدم بتعديل على المادة 8 من القانون رقم 72 لعام 2007 بخصوص التأمين الإجبارى على حوداث السيارات، مشيرا إلى أنه حصل على موافقة عشر الأعضاء، وتقدم بالتعديل إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان.





وأكد "عبد العزيز"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه طالب فى التعديل بزيادة قيمة التأمين الإجبارى على حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.





وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه ليس من المعقول أن تصل قيمة التأمين الإجبارى على حوادث السيارات إلى 40 ألف جنيه فى ظل الظروف المعيشية الحالية.