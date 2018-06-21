جولة لمحافظ القليوبية بعدد من مواقف سيارات الأجرة لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب.. والتشديد على رؤساء الوحدات المحلية لوضع بنرات واضحة بالمواقف.. ويؤكد التعامل بكل حزم مع السائقين غير الملتزمين

- محافظ القليوبية يقوم بجولة بعدد من مواقف سيارات الأجرة

- متابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة

- التشديد على رؤساء الوحدات المحلية لوضع بنرات واضحة بالمواقف

- التعامل بكل حزم وقوة مع السائقين غير الملتزمين





تابع اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية لليوم الخامس على التوالى إجراءات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة



وقام محافظ القليوبية بجولة بعدد من مواقف سيارات الأجرة بعدد من مدن المحافظة واستقل المحافظ احدى السيارات الاجرة للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات



وشدد المحافظ على رؤساء المراكز و المدن والأحياء بالتعاون مع قوات الأمن و المرور بالمتابعة المستمرة طوال اليوم لسير وإنتظام العمل بالمواقف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين وغير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة



واشار عشماوى الى انه سيتم التعامل بكل حزم وقوة مع السائقين غير الملتزمين والمخالفين وسيتم محاسبة ومجازاة كل من يثبت تقاعسه عن العمل من الجهاز التنفيذي خلال هذه الفترة .



وشدد المحافظ على عدم السماح لأي سائق بالتلاعب بالتسعيرة المقررة وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب ويقوم بإيتزاز المواطنين مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل والمواصلات والمواقف.



وأكدمحافظ القليوبية انتظام العمل بجميع خطوط السيارات بنطاق المحافظة بعد تطبيق تعريفة الركوب الجديدة مشيرا إلى انه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المواقف والمتابعة الميدانية وإدارة المرور بوضع بنرات واضحة بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات التعريفة على السيارات وتكثيف المرور على المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار المحافظ إلى أنه تم وضع 11 ألف ملصق على سيارات الأجرة بالمحافظة بالتعريفة الجديدة مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أي شكوى بخصوص التعريفة الجديدة وهناك انتشار واسع للخدمات المرورية وإدارة المواقف لمتابعة انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة والتعامل الفوري مع أي بلاغ يصل إلى المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.



وشدد المحافظ على انتشار الأكمنة من المرور ومباحث المرور على جميع الطرق الداخلية والخارجية للتأكد من المواطنين بالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة كما كلف مدير مديرية التموين بمتابعة توزيع البوتاجاز المنزلي والتجاري بجميع المستودعات على مستوى المحافظة والبالغ عددها 173 مستودع مع تكثيف الحملات التفتيشية بشكل يومي على المحلات والأسواق.



كما أكد المحافظ على انتظام العمل في جميع محطات الوقود بإجمالي 130 محطة منتشرين في جميع أنحاء المحافظة لتغطية حاجة المواطنين بشكل دائم ومستقر، حيث لا توجد أي مظاهر للتكدس مع توافر كميات إضافية وأرصدة آمنة من المواد البترولية سواء السولار وبنزين 80 أو بنزين 92.



وأضاف أن كل المخابز البلدية الرئيسية تعمل بصوره طبيعية ومنتظمة وهناك حملات رقابية لضمان سير العمل، موضحا أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم ثابت كما هو 5 قروش ولا زيادة في أسعاره مبينا أن الوزارة ستتحمل فارق زيادة أسعار الوقود الخاص، بالمخابز البلدية لصالح المواطنين.



وأهاب المحافظ بالمواطنين بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة مع الأجهزة التنفيذية والرقابية لرصد أي مشاكل خاصة بتعديل تعريفة النقل وزيادة المنتجات البترولية وتوافر السلع الغذائية وموقف الخبز والإبلاغ عنها.