محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول للأهالي.. ويؤكد: إقامة مصنع على 5.5 فدان لتدوير القمامة.. ومنطقة حرفية على فدان

- محافظ كفر الشيخ يسلم 68 وحدة سكنية بالحامول للأهالي

- الانتهاء من إنشاء وتشطيب 720 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي

- محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تدوير القمامة بالحامول

- محافظ كفرالشيخ : اقامة مصنع لتدوير القمامة على مساحة 5.5 فدان

- اقامة منطقة حرفية على مساحة فدان



سلّم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 68 وحدة سكنية بمجمع إسكان الحامول الجديد للأهالي، من إجمالي وحدات المشروع البالغة 720 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 150 مليون جنيه، على مساحة 7 أفدنة ونصف الفدان، كمرحلة أولى، فضلًا عن 72 وحدة سكنية، شمال مدينة الحامول، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، والبالغ عددها حوالى 4500 وحدة سكنية.



وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب 720 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة الحامول، بتكلفة اجمالية تقدر بـ 150 مليون جنيه، على مساحة 7 أفدنة ونصف الفدان كمرحلة أولى، تم تخصيص 68 وحدة سكنية لمن تنطبق عليهم الشروط من المتقدمين طبقًا لترتيب الأولويات.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارٍ التخصيص لباقي وحدات المشروع بالحامول البالغة 792 وحدة سكنية جديدة، مؤكدًا أنه ما تم تنفيذه من إسكان اجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في بداية برنامجه الانتخابي.



كما تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالحامول على مساحة 5.5 فدان من إجمالي مساحة 15 فدانا تم استردادها بحملة حق الشعب لاسترداد أراضي أملاك الدولة.



وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم اقامة مصنع لتدوير القمامة على مساحة 5.5 فدان، واقامة منطقة حرفية على مساحة فدان، فضلًا عن إقامة مصنع على مساحة فدان، ضمن مشروع مصنعك بقريتك، والذى يتم من خلاله اقامة 100 مصنع على مدار 4 سنوات بواقع 25 مصنعًا سنويًا لتشغيل 800 فرصة عمل بكل وحدة قروية، فضلًا عن عودة القرية للإنتاج.



أوضح محافظ كفر الشيخ، أن هذه المنشآت التنموية الجديدة التي سيتم اقامتها بمدينة الحامول، من شأنها رفع مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل والحفاظ على البيئة بمدينة الحامول، ولاسيما ان المساحة المخصصة لإقامة مصنع تدوير القمامة ومصنعك بقريتك والمنطقة الحرفية من إجمالي مساحة كلية بلغت 15 فدانًا، وانه سيتم اقامة مجمع للخدمات بهذه المساحة.



جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري، واللواء شكري، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز حمودة، عضو مجلس النواب، والمهندس جمال العتيقي، وكيل وزارة الاسكان، واللواء ياسر رشاد، مساعد مدير الامن لفرق الحامول، والعميد حسام نيه، مأمور شرطة الحامول، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.