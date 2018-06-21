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المالية: 100 مليار جنيه استثمارات حكومية بالموازنة الجديدة.. "خطة البرلمان": نحتاج إلى مخطط استراتيجي للتنمية على أرض الواقع.. وتؤكد: لابد من فتح باب التصدير إلى الخارج والاهتمام بالتنمية الزراعية

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:00 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
معتز الخصوصى
برلمانى: نحتاج خطة محددة باستثمارات موزعة على جميع القطاعات
نائب يطالب باستغلال الاستثمارات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة
برلمانى: خريطة استثمارية حكومية فى شرق بورسعيد ومحور قناة السويس

أكد عدد من أعضاء لجن الخطة والموازنة بالبرلمان أن حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة والمقدر بقيمة 100 مليار جنيه لابد من استغلاله فى تفعيل المدن الصناعية من خلال تشغيل كافة المصانع المتوقفة خاصة فى المدن الصناعية بمحافظات الصعيد سريعة الانتاج والمبيعات، بهدف تشغيل الشباب، وأشاروا إلى أن الحكومة لديها خريطة إستثمارية فى المناطق الجديدة ومنها شرق بورسعيد ومحور قناة السويس ، الأمر الذى يساهم فى جذب العمالة ، ويجعل مصر تجذب رؤس الأموال المستثمرين الاجانب خلال الفترة المقبلة ، كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك خطة محددة باستثمارات موزعة على جميع القطاعات فى المحافظات على مستوى الجمهورية.

من جانبه أشاد النائب بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بحجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد والتى بلغت 100 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مشكلتنا فى الرؤية للاستثمار وليس فى حجم الاستثمارات نفسها.

وأكد عبد العزيز فى تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة أن تكون هناك خطة محددة باستثمارات موزعة على جميع القطاعات فى المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أننا على سبيل المثال فى حاجة إلى أن يكون لدينا استثمار فى الاستزراع السمكى فى كفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أننا فى حاجة إلى رؤية ثابتة مخطط لها، حتى يكون لها مردود ايجابى لكى نستطيع أن نستثمر المال العام، خاصة وأن المال متوافر ولكن بدون رؤى وخطط، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مخطط استراتيجي للتنمية على أرض الواقع.

وقال النائب راشد أبو العيون، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى أن نشعر بحجم الاستثمارات الموجودة فى مصر بشكل واقعى، وألا يكون مجرد أرقام فقط، حتى يشعر المواطن البسيط بأنه يتم ترجمته على أرض الواقع.

وأكد "أبو العيون" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حجم الاستثمارات الحكومية فى الموازنة الجديدة والمقدر بقيمة 100 مليار جنيه لابد من استغلاله فى تفعيل المدن الصناعية من خلال تشغيل كافة المصانع المتوقفة خاصة فى المدن الصناعية بمحافظات الصعيد سريعة الانتاج والمبيعات، بهدف تشغيل الشباب، مشيرا إلى أن 60 % من المصانع فى المدن الجديدة متوقفة.

وأشار إلى أننا فى حاجة أيضا إلى أحياء صناعة الأثاث فى محافظة دمياط، وفتح باب للتصدير إلى الخارج، والاهتمام بالتنمية الزراعية والتصدير الزراعى، خاصة أن الفلاح المصرى ضائع، ووضع رؤية للاهتمام بتنمية الصعيد.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن أى جهد فى الاستثمار فى مصر يعتبر بمثابة ركيزة النجاح لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للأفراد والدولة ، جاء ذلك تعليقا على وصول حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد إلى 100 مليار جنيه.

واكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة لديها خريطة إستثمارية فى المناطق الجديدة ومنها شرق بورسعيد ومحور قناة السويس ، الأمر الذى يساهم فى جذب العمالة ، ويجعل مصر تجذب رؤس الأموال المستثمرين الاجانب خلال الفترة المقبلة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذه المشروعات الاستثمارية ستساهم فى خلق فرص عمل وزيادة الانتاج ، وستساهم فى الحد من الاستيراد ومعالجة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية قال فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إن حجم الاستثمارات الحكومية فى موازنة العام المالى الجديد بلغت 100 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية مقابل 70 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجاري ونحو 55 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضي.

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