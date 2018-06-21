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تعليم أسوان تبحث خطط الأنشطة الصيفية بداية من يونيو الجاري

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:11 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
عقدت مديرية التربية والتعليم بأسوان إجتماعًا لبحث خطط الأنشطة الصيفية التى وضعتها المديرية بداية من شهر يونيه الجارى وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بحضور عادل عوض الله مدير الشئون التنفيذية الخدمات التربوية ، وموجهى عموم الأنشطة التربوية.

وناقش الإجتماع خطة النشاط الصيفى الخاصة بكل توجيه والتى سيتم تنفيذها خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين ، مع معالجة أوجه القصور التى شابت هذا الشهر ، وتم التأكيد على ضرورة أن تمارس الأنشطة الصيفية بجميع المدارس فى ظل الإمكانات المتاحة بكل مدرسة مع إمكانية ممارسة النشاط صباحًا أو مساءًا حسبما ترى إدارة المدرسة بالتنسيق مع التوجيه ومسئول النشاط.

وأكد مدير الخدمات التربوية بالتعليم فى بيان صحفى أنه من الممكن أن يتم التعاون والتنسيق بين مجموعة من المدارس الواقعة بنطاق جغرافى واحد فى تنفيذ أنشطة مجمعة بإحداها حسب توافر الأدوات والخامات اللازمة وكذلك تواجد مسئول النشاط ، مشيرًا إلى أن المسئولية الأكبر تقع على عاتق المعلم أو الأخصائى المسئول عن النشاط فى كونه يستطيع جذب أكبر عدد من الطلاب لنشاطه.

وتابع بأن هناك اتجاه لبحث آليات تنفيذ المهرجان الأول لموهوبين إدارة أسوان والذى تبنى فكرته السيد وكيل الوزارة بعد الحصول على موافقة معالى المحافظ، والذى تدور فكرته حول استقطاب جميع التلاميذ والطلاب المتفوقين والمتميزين فى نشاط معين، وإقامة مهرجان خاص بهم، وذلك بالتنسيق بين إدارة الموهوبين وموجهى الأنشطة .

كما تم التنبيه على الحضور بضرورة إعداد كشوف تضم الطلاب الحاصلين على مراكز متميزة على مستوى الجمهورية حتى يتسنى تكريمهم فى الإحتفالية التى تقيمها المديرية نهاية يونيه الجارى، كما تم مناقشة دورى كأس المحافظ فى كرة القدم) لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية ، وتم التأكيد على ضرورة أن يقوم توجيه التربية الرياضية بإعداد الفرق والملاعب اللازمة ووضع التصور المناسب للدورة وكذلك آلية التنفيذ بما يضمن المنافسة الحقيقية بين الإدارات.

وإنتهى الإجتماع بمناقشة سبل تمويل الأنشطة وآليات الصرف والمشكلات التى تواجه القائمين على الأنشطة الصيفية وطرق حلها.

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