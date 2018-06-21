بحث تفعيل منظومة الخدمات الجماهيرية في الإسماعيلية.. المحافظ: توفير كافة سبل الحماية للمواطنين لعدم استغلالهم.. ويشدد على تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية

- محافظ الإسماعيلية:

- توفير كافة سبل الحماية للمواطنين لعدم استغلالهم - تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية - مراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع









أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، الاربعاء، على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وكافة المسؤولين بمختلف القطاعات بأن مسئوليتنا جميعا توفير كافة سبل الحماية للمواطنين والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الجشع أو الاستغلال للمواطنين وأن هذا يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى خلال تلك الفترة.





وأضاف أنه تقرر تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لمراقبة الالتزام من الجميع بتطبيق منظومة التعرفة الجديدة للأسعار بالإضافة لفرض المزيد من السيطرة على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق القانون على المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.





جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار جمال عمار المستشار القانونى ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.



