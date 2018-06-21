ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

بحث تفعيل منظومة الخدمات الجماهيرية في الإسماعيلية.. المحافظ: توفير كافة سبل الحماية للمواطنين لعدم استغلالهم.. ويشدد على تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:31 ص
اللواء يس طاهر محافظ
اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية
- محافظ الإسماعيلية:
- توفير كافة سبل الحماية للمواطنين لعدم استغلالهم
- تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية
- مراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع


أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، الاربعاء، على جميع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة وكافة المسؤولين بمختلف القطاعات بأن مسئوليتنا جميعا توفير كافة سبل الحماية للمواطنين والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الجشع أو الاستغلال للمواطنين وأن هذا يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى خلال تلك الفترة.

وأضاف أنه تقرر تكثيف الحملات الرقابية على جميع مواقف السيارات العمومية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لمراقبة الالتزام من الجميع بتطبيق منظومة التعرفة الجديدة للأسعار بالإضافة لفرض المزيد من السيطرة على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الرئيسية والغذائية ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق القانون على المخالفين والحفاظ على هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة إجتماع المتابعة الأسبوعي الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور المهندس عبدالله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد عماد ميلاد عزيز المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار جمال عمار المستشار القانونى ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذى لجميع المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين والمستثمرين على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتوابعها للوقوف على مستوى الأداء لتلك المراكز ومتابعة نسب تنفيذ تطبيقات الحكومة الالكترونية ومعدلات أداء الإدارات غير الخدمية بديوان عام المحافظة وبحث ومناقشة ما يعترض سير العمل بالمنظومة وعرض المطالب والمقترحات اللازمة لحلها.

ترشيحاتنا

تشريعية واقتصادية النواب تناقشان قرارات جمهورية.. الأسبوع المقبل

حكم استخدام المرأة للمكياج

الجماهير المغربية تشيد ببطولة امرابط

اتحاد الكرة يوصي بعدم خوض الأندية المصرية بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

الخميس المقبل.. رابع اجتماع للسياسات النقدية وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك

الخارجية الأمريكية تدين بشدة هجمات على موانئ نفطية ليبية

كندا تقنن زراعة وتداول وتعاطي الحشيش بداية من 17 أكتوبر المقبل

بعد سجن طارق رمضان.. فرنسا تجمد أموال الحفيد الثاني لحسن البنا

نتنياهو يهدد حماس: سنكثف عملياتنا ومستعدون لأي سيناريو

ليلة هنا وسرور يقترب من 15 مليون جنيه في أسبوع العيد

أنجيلا ميركل تصل الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني

هل تبييض الأسنان يبطل الوضوء؟ علي جمعة يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟