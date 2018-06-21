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اقتصاد

"الأعمال المصري الآسيوي": اجتذاب الاستثمار لمصر ليس سهلا

الخميس 21/يونيو/2018 - 05:58 ص
هلال
هلال
محمد يحيي
قال كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي، إن اجتذاب الاستثمارات إلي مصر ليس بالأمر السهل، خصوصا وأن هناك فجوة كبيرة في عملية تسويق تلك الاستثمارات.

وأضاف " هلال" في تصريحات صحفية، أن المميزات الاستثمارية معروفة لدى دول العالم الخارجي بصورة عملية إذ أنه يشاهد ويتابع علي أرض الواقع، لكن ينبغي علي الحكومة أن يكون لديها رؤية ووضوح وشفافية وسيادة القانون حتى تتم الأهداف التنموية المطلوبة.

وطالب "هلال" بضرورة أن تسعى الحكومة الجديدة لعقد مؤتمر اقتصادي عالمي لعرض الفرص والخريطة الاستثمارية على العالم.

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"الأعمال المصري الآسيوي": اجتذاب الاستثمار لمصر ليس سهلا

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