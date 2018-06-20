تدريب منفرد لجودة وعويس على هامش مران المصري

أدى الثنائي أحمد عبد الموجود “جودة” والوافد الجديد حجاج عويس على هامش مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي أقيم مساء اليوم على الاستاد مرانًا منفردًا تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن.





حيث فضل خوض الثنائي مرانًا منفردًا بعيدًا عن المران الجماعي وذلك لظروف ابتعاد أحمد عبد الموجود عن التدريبات التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية لحصوله على أجازة لعدة أيام عقب إتمام زفافه ، وكذلك لعدم تعرض حجاج عويس للإرهاق خاصةً مع وصوله لبورسعيد قبيل دقائق معدودة من انطلاق المران وذلك بعد إتمام توقيعه للفريق عصر اليوم بالقاهرة.



