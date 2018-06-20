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كأس العالم

المصري يواصل مرانه على استاد بورسعيد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:19 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته اليومية على الاستاد وذلك تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن الذي ركّز خلال المران على عدد من النواحي البدنية والخططية، حيث خصّص العميد الشطر الأول من المران للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، فيما كان الشطر الثاني من المران مُخصصًا للنواحي الخططية والتكتيكية.

شهد المران حضور الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي وحسن عمار عضو مجلس الإدارة واللذين حرصا على الاجتماع بالكابتن حسام حسن عقب نهاية المران لمناقشته في عدد الأمور المتعلقة بالفريق الأول وسُبل إعداده للموسم الجديد.

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