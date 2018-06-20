المصري يواصل مرانه على استاد بورسعيد

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم تدريباته اليومية على الاستاد وذلك تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن حسام حسن الذي ركّز خلال المران على عدد من النواحي البدنية والخططية، حيث خصّص العميد الشطر الأول من المران للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين، فيما كان الشطر الثاني من المران مُخصصًا للنواحي الخططية والتكتيكية.



