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كأس العالم

السعودية ومصر .. بيتزي يكشف طريقة لعب الأخضر أمام الفراعنة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:12 م
بيتزي
بيتزي
محمد رشاد
كشف خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم عن الطريقة التي سيخوض بها فريقه لمواجهة مصر في الجولة الثالثة من الدور الأول لكأس العالم 2018.

وأشار بيتزي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة أوروجواي، إلى أن فريقه يطمح لخوض مباراة تجعله يستحق تمثيل السعودية -على حد وصفه-.

وقال مدرب الأخضر: "سندخل مباراة مصر بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام أوروجواي ، نريد أن نلعب بالطريقة التي تجعلنا نستحق تمثيل اسم المملكة العربية السعودية".

وضمن منتخبا مصر والسعودية الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2018 بعد أن تلقيا خسارتين أمام أوروجواي وروسيا في الجولتين الأولى والثانية، سيلتقي المنتخبان العربيان في المباراة الأخيرة لكلاهما بالمونديال في الخامسة من مساء يوم الأثنين القادم.

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