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محافظات

غدا.. وزير الشباب والرياضة في زيارة للإسماعيلية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:25 م
الدكتور أشرف صبحى
الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة
حسام صلاح
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه من المنتظر أن يستقبل صباح غدٍ الخميس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال زيارته المُرتقبة للإسماعيلية والتى تتضمن زيارة ميدانية لتفقد منشآت مقر مشروع نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل لمتابعة وضع اللمسات الأخيرة للمشروع استعدادًا للافتتاح الرسمى قريبًا.

وتختتم الزيارة بتفقد مركز شباب الشيخ زايد وعقد مؤتمرًا مع عدد من ممثلى مراكز الشباب والرياضة بالمحافظة.

ومن المنتظر أن يستقبل المحافظ وزير الشباب والرياضة فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد.

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