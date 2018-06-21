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محافظات

إنشاء مدرسة جديدة بشبين القناطر لحل الكثافات الطلابية

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:50 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن محمد الحسينى عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة شبين القناطر انه جارى انشاء مدرسة جديدة بالوحدة المحلية بطحوريا وذلك لاستيعاب جميع التلاميذ وتقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول

وقال الحسينى ان المدرسة الجديدة تقام على ارض ملك والاوقاف بقرية كفر الشرفا القبلي وتم رفع المقاسات بمساحة 2370 متر بحضور رئيس الوحده المحليه بطحوريا ورئيس قطاع شبين القناطر للابنيه التعليميه وذلك لاتخاذ كافة الاجراءات لانشاء المدرسة الجديدة

واكد رئيس المدينة انه قد تم شن حملة للمرور علي المخابر بقري الوحده ومتابعه حالة العمل بها وانتظام العمل داخلها واسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر ما بين وزن ومواصفات وعدم صلاحية ميزان وعدم وجود سجل واحالة المحاضر لجهات التحقيق

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