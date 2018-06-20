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الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:26 م
عبدالله غراب رئيس
عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز
نورا المري
قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن شعبة المخابز تقدمت بمقترح لوزير التموين، لإنتاج رغيف خبر بـ25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين، مُشيرا إلى أن هناك فئة في المجتمع غير حاملي البطاقات تستحق أيضا دعم، ويتم دراسة المقترح حاليا.

وأضاف "غراب"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المنظومة القديمة للخبز كانت تتيح للمخابز إنتاج عيش للبيع الحر بجانب المدعم، ولكن المنظومة الحالية تمنع ذلك، مُشيرا إلى أنه يوجد 25 ألف مخبز ينتجون للبطاقة التموينية وحصة الفرد 5 أرغفة في اليوم.

وأشار إلى أنه يتم إنتاج حوالي 270 مليون رغيف يوميا، بـ5 قروش، وهناك مخابز سياحية وهي مختلفة في نوعية الرغيف ووزنه، مُشيرا إلى أن هناك فئات كثيرة لا تحصل على رغيف العيش من البطاقة التموينية.

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