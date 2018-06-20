سواريز يكشف سر احتفاله بهدفه أمام السعودية

كشف لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي الأول لكرة القدم، عن سر احتفاله بهدفه الذي سجله في مرمى المنتخب السعودي اليوم الأربعاء، ليتأهل رسميًا إلى دور الـ16 بمونديال 2018.



ونشر سواريز على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سعيد لمشاركتي رقم 100 مع منتخب أوروجواي" وتأهلنا إلى دور الـ16 مرة أخرى".



وأردف نحم برشلونة: "وأشعر بسعادة أكبر كي أعلن أني سأحصل على طفل ثالث.. شكرًا لكم جميعا خاصة من يحبونني".



ونشر سواريز صور احتفاله بالكرة التي سجل بها في المباراة، بعد أن أثارت طريقة احتفاله الجدل في الساعات الماضية لكن اتضح أنه كان يطلب الحصول على كرة لإهداء الهدف إلى طفله الثالث.