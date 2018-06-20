رشا مهدى عن خروج الدول العربية من المونديال: احنا متأخرين جدا

نشرت الفنانة رشا مهدى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن هزيمة المنتخب المصري أمس وخروجه من كأس العالم المقام فى روسيا وخروج الدول العربية أيضا.



وقالت رشا :"على فكره .. احنا العرب (كلنا) ترتيبنا وسط دول العالم في 'كل' المجالات متأخر جدا .. الكورة اللي مش عاجبنا و بنتريق عليها دي تقريبا احسن حاجه عندنا ترتيب فيها.. ياريتنا بنتحمق كده على الصحة والتعليم".



يذكر ان خروج ثلاث دول عربية تأكد من كأس العالم هي المغرب ومصر والسعودية وذلك بعد هزيمتها من البرتغال وروسيا وأوروجواي.