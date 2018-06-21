الخميس المقبل.. رابع اجتماع للسياسات النقدية وتوقعات بتخفيض سعر الفائدة بالبنوك

تعقد لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، اجتماعها الرابع والمقرر في العام الجاري؛ الخميس من الأسبوع المقبل، لحسم أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية.



وتوقعت مصادر مصرفية مطلعة لـ"صدي البلد" أنه من الممكن لجوء البنك المركزي لتخفيض متوسط أسعار الفائدة لما بين 0.5 إلي 1 نقطة مئوية، بعد اجراءات الحكومة الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار تذاكر المترو، لمواجهة الأثار التضخمية والتي قد تنشأ حال رفع سعر الفائدة.



وقالت المصادر إن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح مستقرا سواء بالنسبة لاحتياطي الدولة من العملة الأجنبية أو الاجراءات الاقتصادية الأخري، مؤكدا ان هناك اجراءات متبعة من البنك المركزي للسيطرة علي معدلات التضخم وفقا لاستراتيجية معلنة وواضحة.



ويعني خفض أسعار الفائدة بمعدلات تتراوح بين 0,5 إلي 1%، هو وصول عائد الايداع و الاقتراض لليلة واحدة نحو 16.25% و 17.25%، أو 15.75 و16.75%، وكذلك عائد العملية الرئيسية للبنك المركزي و سعر الائتمان و الخصم عند مستوي 16.75% أو 15.75%.



و اعلن البنك المركزي المصري في 13 يونيو الجاري عن تراجع معدل التضخم السنوي بنسبة طفيفة مسجلا 11.1% في مايو الماضي مقارنة بـ11.6% في إبريل من نفس العام بفارق 0.5%.، مقابل ارتفاع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين لـ1.5% بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ1.1% في إبريل السابق له بفارق ارتفاع بلغ 0.4%.



ويتبقي للبنك المركزي المصري 4 اجتماعات أخري مقررة علي مدي العام الجاري من بينها اجتماعا خامسا في 16 أغسطس القادم، و السادس في 27 سبتمبر من العام الحالي و سابعها في منتصف نوفمبر القادم و آخرها في 27 ديسمبر 2018.



واعلن البنك المركزي في اجتماعه الثالث للسياسات النقدية المنعقد في 17 مايو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند 16.75 و 17.75% بالنسبة لعائد الإيداع و الاقتراض لليلة واحدة، وكذلك سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي و سعر الائتمان والخصم عند 17.25%.



ويسعي البنك المركزي خلال العام الميلادي الجاري تثبيت معدلات التضخم عند 13% بمعدل تخفيض يصل بمعدل 3% في آخر 3 شهور من العام 2018، تمهيدا لسلسلة تخفيض أخري.



وحذر خبراء اقتصاد و استثمار من رفع أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، مؤكدين انها ستكون عبئا علي الاستثمار خصوصا وان تكلفة فوائد التمويل ستكون أكبر ومن ثم سيؤدي لارتفاع تكلفة الأعباء التي يتحملها المستثمر عند الاقتراض من الجهاز المصرفي.

