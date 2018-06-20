مميش: السيسي مستمع جيد للشباب .. وقناة السويس الجديدة زادت اللُحمه بين الشعب وخدمت العالم بسرعة وصول البضائع .. وندرس إنشاء منطقة صناعية أفريقية في مصر

الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس:

3 حالات فقط يمنع فيها مرور السفن بقناة السويس

خطة زمنية لإعادة إعمار سيناء

الصدفة لعبت دورا كبيرا في إنشاء قناة السويس الجديدة

أنتمي لأسرة عسكرية بسيطة وخلفت بنات

زمن الإبحار اليومي في قناة السويس 12 ساعة



قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة قللت من الحوادث وأصبح هناك ممر بديل للسفن بدلا من ممر اتجاه واحد فقط، وهو ما زاد الأمان الملاحي في المجرى، وجعلها جاذبة للسفن أنه بعد إنشاء قناة السويس الجديدة زادت معدلات مرور السفن و ايرادات القناة، مؤكدا أن الفكرة كانت صائبه، وأن دعم الرئيس السيسي لها كان قويا، مؤكدا أن القناة الجديدة عملت لُحمه بين أطياف الشعب المصري في التمويل، ونفذها الشعب المصري بكل ما يملك من قوة.



وأكد "رئيس هيئة قناة السويس"، أن فكرة القناة الجديدة هي فكرة مصرية والتخطيط والتنفيذ والتمويل، وتم اختصار توقيت إنشائها من 3 سنوات إلى أقل من عام، و إن قناة السويس الجديدة عمل اقتصادي من الدرجة الأولى ويثمن من قناة السويس الأولى، التي هي أهم مجرى ملاحي عالمي.



وأضاف "مميش"، خلال حواره مع الإعلامية سالي عاطف، المذاع على فضائية "دريم"،: "كان لدينا مشكلة اعتماد مجري ملاحي واحد، وكانت هناك أعطال تحدث في السفن التي تمر تعوق الحركة، ولا يوجد ممر بديل لذلك، مُشيرا إلى أن مدة العبور للسفن كانت تستغرق نحو 22 ساعة، وبعد القناة الجديدة تم اختصار الزمن إلى 11 ساعة.



وأشار "رئيس هيئة قناة السويس"، إلى أن القناة الجديدة اختصرت زمن المرور للسفن، فضلا عن توفير وقود للسفن العابرة، وتوفير الأمان الملاحي بعدم وجود اعطال، وتم الإسراع في وصول البضاعة من الشمال للجنوب والشرق والغرب من الأدوية والمأكولات، قائلا:"خدمنا العالم في سرعة وصول البضاعة، وهو ما لم يكن موجودا سابقا".



وأوضح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ، إن المرور في القناة لا يخضع لأي عوامل سياسية وهناك 3 حالات فقط يمنع فيها مرور سفينة في المجري الملاحي للقناة وهم «السفينة المحملة بالمخدرات – السفينة التي تحمل رقيقا- والسفينة التابعة لدولة في حالة حرب معلن مع الدولة المصرية ».



وأضاف ان قناة السويس الأولي فكرة باحث فرنسي حيث كان يعمل دبلوماسي في القنصلية الفرنسية بالإسكندرية ، مشيرًا إلي انه عرض حق إمتياز مقابل الفكرة وأعمال الحفر الذي استمر 10 سنوات بأيد مصرية خالصة ، ان هناك ألف شهيد في حفر القناة القديمة، وشارك في أعمال الحفر مايقرب من مليون نسمة من أصل عدد السكان الإجمالي البالغ آنذاك 4.5 مليون نسمة موضحًا ان تلك القناة أصبحت شريان الحياة للعالم ويعد تاريخ للدولة المصرية وأكد رئيس هيئة قناة السويس ،ان كافة المعارك التي خاضتها مصر كانت من قناة السويس ، واليوم تحولت المعارك العسكرية الي معركة تنمية وإقتصاد قوي .



قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، إن سيناء تمثل 20% من مساحة مصر، موضحا التنمية فى سيناء مهمة جدا، وهو ما يتم فى الفترة الاخيرة و أن التنمية فى سيناء تؤمنها، وأوضح أن هناك خطة زمنية لإعادة إعمار وتنمية سيناء موجودة لدى الدولة وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت حركة التجارة فى سيناء تتم عن طريق المعديات، والآن نعمل منفذ فى العريش ليكون لها منفذ على البحر وتابع أن الشباب السيناوى يعمل فى الميناء بقدم وثاق من أجل التعمير.



وأكد الفريق مهاب مميش،، إنه تولى رئاسة قناة السويس فى عام 2012، موضحا أنه قام باستكمال ما تم من المسئولين السابقين عن القناة، وتقدم بالشكر لكل من عمل فى القناة أن كل رئيس لهيئة قناة السويس له فكر وطريقة للتطوير، ولكن الجميع يستكمل ما قام به الاسبق، مؤكدا أن الحدث الأهم فى الفترة الاخيرة هو قناة السويس الجديدة والذى نجح فى توقيته واشار إلى ان أى مشروع فى بدايته يتم عمل دراسة جدوى له، مؤكدا ان الدراسة التى تمت أكدت ان القناة فى 2023 ستحقق ضعف العائد الذى تحقق فى 2012 ، أنه بعد حفر قناة السويس الجديدة قمنا بتنويع الانشطة لزيادة العائد وقمنا بعمل كبرى و انفاق لربط سيناء بالوطن الام.



وكشف مهاب مميش، إن الصدفة لعبت دورا كبيرا في إنشاء قناة السويس الجديدة، بعد تعيينه رئيسا للهيئة، مُشيرا إلى أن عطل احدى السفن بالممر الملاحي وتعطيله للحركة دفعه للتفكير في شئ بديل للحركة عند توقفها أنه عرض فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة على الرئيس السيسي، وكانت بالإضافة إليها فكرة تنمية محور قناة السويس، موضحا أنه شرح الأمر للرئيس بكيفية أن القناة الجديدة ستخدم الملاحة العالمية وستكون أسرع مجرى ملاحي في مصر.



وتابع:بدأنا التخطيط للفكرة، وعندما أنشأت قناة السويس الأولى كان هناك مدينة السويس فقط، وخرجت بعد ذلك بورسعيد والاسماعيلية وظهرت حياة حول القناة، مُشيرا إلى أنه يتم حاليا استغلال القناة الجديدة بإنشاء حياة حولها، وتم البدء بمدينة الاسماعيلية الجديدة.



وروى الفريق مهاب مميش، مقتطفات عن حياته الخاصة، قائلا، إنه من أسرة بسيطة متوسطة مكافحة وحياة أسرة متوسطة" التحقت بالقوات البحرية عندما كان عمري 17 سنة، بعد نكسة 67، وأنا من أسرة عسكرية أصيلة، والدي لواء وأشقائي".



وتابع،: " ربنا قدر إني أخلف بنات وليس لدي ذكور"، متابعا:" عندي فاطمة دكتورة صيدلية وأميرة طبيبة اسنان، ولدي 5 أحفاد وزوجة صالحة، هم في الإسكندرية وأنا في الإسماعيلة بسبب العمل"، متابعا:" دائما بيشجعوني إني أعمل حاجة للبلد وسعداء وبيتابعوا أخباري" واستطرد:" لم أخبرهم بمشروع القناة الجديدة وعندما علمت نجلتي قالتلي "بابا إنت ورطتني احنا مستحيل ننفذ المشروع ده".



وأكد مميش، إن قناة السويس تربط العالم كله الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، وأن أفريقيا في القلب لأننا أفارقه مصريون، ولابد من وجود خطوط لربط الساحل الشرقي والغربي في أفريقيا بمنطقة القناة أن مصر كان لها مكاتب كثيرة في أفريقيا في السنوات الماضية، مُشيرا إلى أنه طالب الرئيس في لقائه به بالعودة للسوق الافريقي، وتم البدء بالفعل في تجميع خطوط ملاحية للعودة لأفريقيا ولكن كل بضاعة أفريقيا تعبر عبر قناة السويس.



وتابع: " نتمنى عودة شعار صنع في مصر للسوق في أفريقيا لأننا جزء منهم وهم جزء منا، وهو فتح للاسواق المصرية لأن البضاعة المصرية تتناسب مع الطبيعية الافريقية وقريبا ستعود"وأوضح إن الشباب هم وقود الحياة لأى دولة، موضحا أن الدولة المصرية تدعم شبابها وبكل قوة وذلك من خلال مؤتمرات الشباب التى تتم فى الفترة الأخيرة، وأوضح أن الدولة التي تهتم بالشباب تكون دولة شابة وقوية.



وأضاف أن الشباب فى مصر الان يبدى رأيه وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمع جيد للشباب، ويجلس معهم لمعرفة أفكارهم وأشار إلى أن نجاح الشباب يجب ان يظهر فى الوقت الصحيح ولا يجب أن نتركه للكبار، وأكد أن الشباب فى مصر يحصل على فرصة وسنجني ثمار هذا فى الفترة المقبلة.



وتابع مميش إن أى سفينة تعبر من قناة السويس نكون مسئولين عن تأمينها، موضحا أن القوات المسلحة المصرية تقوم بتأمين السفن والقناة، وهناك فوج تأمينى للقناة و للسفن التى تعبر، أن قناة السويس لم تتأثر بأى احدث وقعت فى مصر سواء فى 25 يناير أو بعدها، والقوات البحرية تتدخل فى الوقت المناسب ةواشار إلى أن القناة تعمل على مدار 24 ساعة، وذلك لتحقيق الأفضل .



وأكد، إن نظام المرور الحالي في القناة، أصبح مريحا بعد قناة السويس الجديدة، مُشيرا إلى أنه أصبح هناك إزدواجية في الحركة و عبور و مرور السفن في آن واحد، أن زمن الإبحار اليومي في القناة هو 12 ساعة، تبدأ من الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء، يعقبها حركة الكباري لعبور المشاة من المواطنين السكان بالمنطقة المحيطة.



















