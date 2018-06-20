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باحثون يحذرون من إصابة مرضى السكري بهذا النوع من السرطان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:29 م
صدى البلد
آيه التيجي
أكدت دراسة حديثة أجريت في مجلة المعهد الوطني للسرطان، التي نشرتها مطبعة جامعة أكسفورد، أنه قد يكون تطوير مرض السكري من النوع 2 في منتصف العمر علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس، ومن المعروف أن الإصابة بمرض السكري يقترب من مضاعفة خطر الإصابة بسرطان البنكرياس ، ولكن الدراسة الجديدة تشير إلى أنه إذا تم تشخيص النوع الثاني بعد عمر الخمسين ، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بهذا المرض القاتل.

وأضاف الباحثون أن أكثر من نصف أي ما يقرب من 52.3% من حالات سرطان البنكرياس بين مرضى السكري، والذين تم تشخيصهم قبل أقل من ثلاث سنوات من تشخيص السرطان، حيث أشار الباحثون إلى أنه في بعض الحالات من المصابين بمرض السكري قد يكون سببه للسرطان، ويمكن أن يكون بمثابة علامة تحذير مبكرة للمرض القاتل.

ولم يختبر فريق جامعة جنوب كاليفورنيا السبب في أن هذا الشرط يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان البنكرياس ، وقال إن دراستهم دارت للتو في الارتباط بين الاثنين، حيث يعاني حوالي 3.6 مليون شخص في المملكة المتحدة من مرض السكري ، و 90% من الحالات من النوع 2 ، والتي غالبًا ما ترتبط بزيادة الوزن أو عدم النشاط. 

ويصيب سرطان البنكرياس حوالي 9600 شخص في السنة ، ويعيش أقل من واحد من كل عشرة أشخاص على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد تشخيصهم، ويتم تشخيص نصف حالات سرطان البنكرياس الجديدة تقريبًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عامًا، وهو أمر نادر الحدوث في الأشخاص دون سن الأربعين.

ومع ذلك، ازدادت معدلات سرطان البنكرياس خلال العقد المنصرم، وكان معدل البقاء على قيد الحياة ضعيفًا حيث تم تشخيص حوالي 80% من الحالات في مرحلة متأخرة، ووجد الباحثون في دراستهم حول البالغين من أصل أفريقي وأمريكي من أصل لاتيني أن عدد حالات الإصابة بالسرطان بين مرضى السكري الذين تم تشخيصهم في منتصف العمر أكثر من ضعف عدد الحالات التي تم تشخيصها في مرحلة مبكرة من العمر. 

ويُعد هذا مثيراً للإعجاب عند مقارنته بالسرطانات الأخرى، حيث يوجد مرض السكري الذي تم تشخيصه مؤخرًا فقط في 6.7% من مرضى سرطان الأمعاء، و5.3% من المصابين بسرطان الثدي، و5.5% من مرضى سرطان البروستاتا.

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