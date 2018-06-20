عريس يبيع خاتم زوجته عبر الانترنت بعد كشفه خيانتها مع صديقه

عرض زوج مخدوع خاتم زواجه للبيع عبر الانترنت، بعد ان علم خلال 6 أيام من زواجه، ان عروسه كانت على علاقة بصديقه المقرب.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، نشر آندي ميتشل ، من مدينة فايف في اسكتلندا، صورة للخاتم الذي منحه لزوجته ميجان في حفل زفافهم الذي قيم بالمكسيك في 3 يونيو، حيث يبلغ قيمة الخاتم حوالي 30 ألف جنيه استرليني.



وعلق السيد ميتشل اعلى صورة الخاتم، بخبر يفيد بأنه بعد أيام قليلة من حفل زفافه، اكتشف أن زوجته الجديدة، كانت على علاقة غرامية مع صديقه، مدعيًا أنها بدأت في أولى ليالي شهر العسل.



تزوج الزوجان في أكومال باي بيتش ريزورت ، المكسيك ، في حفل زفاف فخم حضره الأصدقاء والعائلة ، حيث أنفقوا 6000 جنيه إسترليني لاقامة الزفاف .



ولكن بعد مرور أسبوعين بالكاد قرر آندي أن يدلي بتصريح علني مفاده أن زواجهما قد انتهى، بعد اكتشافه خيانة زوجته الجديدة مع صديقه المقرب.

