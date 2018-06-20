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عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود..فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:26 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي أن ما يفعله الرئيس الامريكى دونالد ترامب من انسحابات عدة من المؤسسات الدولية لكسب ولاء المجتمع اليهودي بالولايات المتحدة.

وأكد هاشم خلال مداخلة هاتفية له مع فضائية "أون لايف"، ان المجتمع الصهيوني يدعم قرارات ترامب طالما أنها تصب فى صالحه، لافتا إلى ان ترامب لا يهتم إلا بمجتمع اليهود فلا يعنيه المجتمع الدولى ولا العربى و حتى القضية الفلسطينية.

وأضاف "هاشم" أن ترامب لا تعنيه اي دولة لأنه يرى أن الولايات المتحدة هى أقوى الدول عسكريا وماديا

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