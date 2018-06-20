نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:29 م
Cavani
قال المهاجم الأوروجوياني، إدينسون كافاني، إن الفوز على المنتخب السعودي لم يكن سهلًا، لا سيما مع درجات الحرارة المرتفعة في ملعب المباراة.
وأضاف كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "الأجواء كانت مروعة، توقعنا أن تتحسن لكن درجات الحرارة لم تنخفض خلال المباراة ، أعتقد أنه في ظل هذه الأجواء كان للاعبين السعوديين ميزة علينا، كان الجو حارًا جدًا".
واختتم: "لا أعرف إذا ما كانت رطوبة لكن الأمر كان مروعًا، ورغم كل هذا دعونا لا ننسى الفوز".
وضمن المنتخب اللاتيني بلوغ الدور الثاني من المونديال، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف.