ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:29 م
Cavani
Cavani
محمد رشاد
قال المهاجم الأوروجوياني، إدينسون كافاني، إن الفوز على المنتخب السعودي لم يكن سهلًا، لا سيما مع درجات الحرارة المرتفعة في ملعب المباراة.

وأضاف كافاني في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا" البرتغالية: "الأجواء كانت مروعة، توقعنا أن تتحسن لكن درجات الحرارة لم تنخفض خلال المباراة ، أعتقد أنه في ظل هذه الأجواء كان للاعبين السعوديين ميزة علينا، كان الجو حارًا جدًا".

واختتم: "لا أعرف إذا ما كانت رطوبة لكن الأمر كان مروعًا، ورغم كل هذا دعونا لا ننسى الفوز".

وضمن المنتخب اللاتيني بلوغ الدور الثاني من المونديال، بعد الفوز على السعودية بهدف نظيف.

ترشيحاتنا

صدمة للمنتخب الانجليزى.. إصابة المدرب ساوثجيت بخلع في الكتف

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

يلا شوت.. مشاهدة مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر | لايف

عاجل.. انطلاق مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

بث حي HD .. مباراة إسبانيا وإيران الآن في كأس العالم

مهدي بن عطية يوجه نصيحة لزميله في المنتخب المغربي

مباراة السعودية وأوروجواي .. الأخضر يخسر أمام السيليستي بهدف ويودع المونديال

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

كوستا يدهس حارس مرمى إيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

فيديو

عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود..فيديو
سالم الهندي ينشر فيديو يطمئن الجمهور على عبد الله الرويشد
شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران
إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور
الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟