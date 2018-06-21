ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وكيل المركزي للمحاسبات: استبيان لأداء مراكز خدمات المستثمرين

الخميس 21/يونيو/2018 - 04:13 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
علياء فوزي
كشفت حنان عبد العظيم، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يقوم بعمل استبيان حول أداء مراكز خدمات المستثمرين التي دشنتها وزارة الإستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال الشباك الواحد الذي أطلق في 2004، ومدى تيسيره على المستثمرين من عدمه.

وأضافت "عبد العظيم" خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، أمس الأربعاء، بحضور رؤساء الجمعيات، أنها رصدت استمرار المعوقات والبيروقراطية بالرغم من إعلان هيئة الاستثمار عن تبسيط الإجراءات من خلال ما أطلقت عليه النافذة الاستثمارية، ليقاطعها محمد فريد خميس رئيس الاتحاد قائلا: "المعوقات أصبحت أسوأ".

وأوضحت "عبد العظيم"، أنها لمست، خلال الاجتماع، حرص المستثمرين على حل مشاكل الاستثمار أكثر من وزارة الاستثمار نفسها.

وأشارت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الجهاز يقوم بعمل تقييم شامل لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل، لافتة إلى أن الاستبيان معني بعدة جهات، وسيتم توجيهه إليها سواء استثمارات صناعية أو خلافه.

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

سواريز يكشف سر احتفاله بهدفه أمام السعودية

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

لهيطة: سنصالح جماهيرنا أمام السعودية.. وخلافات الحضري وصلاح مع الجهاز شائعة ..فيديو

إسبانيا تهزم إيران بهدف وتنافس على الصدارة بالمونديال.. فيديو وصور

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

نبيل معلول يرد على منتقدي تلاوته للفاتحة

الفقي: الرياضي اسمه مخلد وصالح سليم رأسه برئيس دولة.. فيديو

خبير مائي يكشف فوائد الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لمصر

وفاة أكبر معمر أزهري عن عمر يناهز 106 أعوام

كوستا يدهس حارس مرمى إيران

حكم التدخل طبيا لتحديد نوع الجنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟