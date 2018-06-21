وكيل المركزي للمحاسبات: استبيان لأداء مراكز خدمات المستثمرين

كشفت حنان عبد العظيم، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يقوم بعمل استبيان حول أداء مراكز خدمات المستثمرين التي دشنتها وزارة الإستثمار لتيسير الإجراءات على المستثمرين من خلال الشباك الواحد الذي أطلق في 2004، ومدى تيسيره على المستثمرين من عدمه.





وأضافت "عبد العظيم" خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، أمس الأربعاء، بحضور رؤساء الجمعيات، أنها رصدت استمرار المعوقات والبيروقراطية بالرغم من إعلان هيئة الاستثمار عن تبسيط الإجراءات من خلال ما أطلقت عليه النافذة الاستثمارية، ليقاطعها محمد فريد خميس رئيس الاتحاد قائلا: "المعوقات أصبحت أسوأ".





وأوضحت "عبد العظيم"، أنها لمست، خلال الاجتماع، حرص المستثمرين على حل مشاكل الاستثمار أكثر من وزارة الاستثمار نفسها.





وأشارت وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن الجهاز يقوم بعمل تقييم شامل لأداء الهيئة العامة للاستثمار ككل، لافتة إلى أن الاستبيان معني بعدة جهات، وسيتم توجيهه إليها سواء استثمارات صناعية أو خلافه.