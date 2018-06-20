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فن

أمير صلاح الدين يداعب إبراهيم وحسام حسن

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:30 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أمير صلاح الدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يداعب فيه التوأم حسام وابراهيم حسن خاصة بعد خسارة المنتخب المصري وخروجه من كأس العالم المقام فى روسيا.

وقال أمير :"لو كان حسام حسن مدرب المنتخب .. كان زمان إبراهيم حسن نزل لطش لكل الموجودين في الفندق قبل المباراة " !.

يذكر ان المنتخب المصرى خرج رسميا اليوم بعد هزيمة من المنتخب الروسى امس بثلاثة اهداف مقابل هدف وهزيمة المنتخب السعودى امام اورجواى بهدف نظيف مقابل لا شيء.

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