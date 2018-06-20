آخر أيام المدينة يواجه المصير المجهول

لا يزال مصير فيلم "آخر أيام المدينة" مجهولا رغم مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي حول العالم منذ عرضه الأول في مهرجان "برلين السينمائى".



فيلم المخرج تامر السعيد ينتظر منذ سنوات تصريح الرقابة على المصنفات الفنية بعرضه للجمهور في دور العرض المصرية، ولا يعلم أحد السبب الحقيقى وراء عدم مروره.



مهرجان القاهرة السينمائى كان قد أعلن قبل عامين عرضه ضمن فعالياته، ولكنه تراجع عن القرار دون إبداء أسباب واضحة، بالرغم من تأكيد الدكتور خالد عبد الجليل والذى يشغل منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـصدى البلد قبل أكثر من عام أن أحداث الفيلم لا يوجد بها ما يسيئ لأحد، وأنه بصدد التصريح بعرضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.