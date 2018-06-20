ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

آخر أيام المدينة يواجه المصير المجهول

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:27 م
صدى البلد
محمد نبيـل
لا يزال مصير فيلم "آخر أيام المدينة" مجهولا رغم مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي حول العالم منذ عرضه الأول في مهرجان "برلين السينمائى".

فيلم المخرج تامر السعيد ينتظر منذ سنوات تصريح الرقابة على المصنفات الفنية بعرضه للجمهور في دور العرض المصرية، ولا يعلم أحد السبب الحقيقى وراء عدم مروره.

مهرجان القاهرة السينمائى كان قد أعلن قبل عامين عرضه ضمن فعالياته، ولكنه تراجع عن القرار دون إبداء أسباب واضحة، بالرغم من تأكيد الدكتور خالد عبد الجليل والذى يشغل منصب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية لـصدى البلد قبل أكثر من عام أن أحداث الفيلم لا يوجد بها ما يسيئ لأحد، وأنه بصدد التصريح بعرضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ترشيحاتنا

محمد هنيدى يمازح المنتخب السعودى عقب هزيمته

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

رونالدو يعتزم إطلاق لحيته ويكشف عن السبب

الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

إيران تتراجع خطوة إلى الوراء أمام السعودية

مهدي بن عطية يوجه نصيحة لزميله في المنتخب المغربي

رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية

وليد فواز ومي سليم يشتريان خاتم الزواج.. صورة

شاهد.. الحزن يخيم على وجه محمد صلاح بعد وصوله جروزني

المغرب أول منتخب يودع كأس العالم رسمياً

قرقاش: عقب تحرير الحديدة موقف قطر أصبح مرآة لعدوان الحوثي

احتفالية سواريز .. الأبرز في فوز أوروجواي على السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول
مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟