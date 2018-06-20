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حوادث

السيطرة على حريق اندلع بأشجار المانجو والنخيل بأسوان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:39 م
حريق
حريق
شاذلى عبد الفتاح
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان مساء اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق اندلع فى أشجار المانجو والنخيل بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

وكان قد ورد بلاغ بنشوب حريق هائل فى أشجار النخيل والمانجو بقرية المحاميد تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق والذين تمكنوا بمساعدة الأهالى من السيطرة على الحريق، والذى لم يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

وعقب السيطرة على الحريق والقيام بأعمال التبريد تقرر تشكيل لجنة من الزراعة والوحدة المحلية والتضامن لحصر الخسائر ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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