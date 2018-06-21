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اقتصاد

أبو المكارم: قطاع الكيماويات يعاني تحديات غير مسبوقة

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:23 ص
ابو المكارم
ابو المكارم
ولاء عبد الكريم
قال المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن القطاع يواجه تحديات غير مسبوقة تتمثل في زيادة تكلفة الأجور ومواد الخام و كذلك التكاليف الثابتة والمتغيرة، معتبرا ان تلك التغييرات تستلزم حلول سريعة من القطاع الخاص من خلال البحث عن بدائل لتخفيض تكلفة الإنتاج وتنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أنه بالرغم من استفادة الصادرات المصرية من قرار التعويم و تحقيق أرباح، إلا أن القطاعات الانتاجية مازالت تعاني من عدم القدرة علي حساب حجم الزيادات وأعبائها بعد الاسعار الجديدة.

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