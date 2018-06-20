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إنستجرام يتوسع إلى مقاطع الفيديو الطويلة ويتطلع لمنافسة يوتيوب

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:28 م
صدى البلد
رويترز
قال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام الذي تملكه شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنه سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة ليوسع نطاق تطبيقه لمشاركة الصور ضمن منافسة بين خدمات البث على وقت المستهلك.

وقال الرئيس التنفيذي لإنستجرام كيفن سيستروم خلال حفل في سان فرانسيسكو إن القسم سيحمل اسم (آي.جي.تي.في) وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.

وأضاف أن القسم سيبدأ كجزء من تطبيق إنستجرام كما سيكون متاحا كتطبيق خاص.

وأبلغ سيستروم الصحفيين والموظفين وصانعي مقاطع الفيديو أن إنستجرام تجاوز في الآونة الأخيرة مليار مستخدم نشط شهريا.

وتنفق شركات تكنولوجية مثل فيسبوك وألفابت، التي تملك يوتيوب، وسناب، التي تملك سنابشات، بكثافة لتطوير خدمات مقاطع الفيديو المصورة بالهواتف المحمولة لجذب المستخدمين وشركات الإعلانات على حد سواء.

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