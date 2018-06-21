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فن

انتقادات للجرافيك والرتب العسكرية في حرب كرموز

الخميس 21/يونيو/2018 - 07:51 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
على الرغم من تصدر فيلم حرب كرموز لشباك التذاكر ضمن موسم أفلام عيد الفطر، إلا أن الكثير من الملاحظات أخذت على الفيلم خاصة فيما يتعلق بالجرافيك والذى كان فقيرا ولم يتم تنفيذه على الشكل الأمثل.

أيضا أخذ على الفيلم استخدام رتب عسكرية غير مطابقة للفترة الزمنية التى اقيم بها الفيلم قبل ثورة 1952، وتم استخدام بعض الملابس العسكرية للجنود والضباط الإنجليز من وحى الخيال، بدلا من البحث عن الصور والوثائق التي تؤرخ لهذه الفترة التى ليست بالبعيدة.

الفيلم من بطولة أمير كرارة، غادة عبد الرازق، مصطفى خاطر، محمود حميدة، محمود حجازى، فتحى عبد الوهاب، محمد على رزق، وضيوف الشرف روجينا، وإيمان العاصى، وهو عن قصة محمد السبكى، وانتاج ندى السبكى، وسيناريو وإخراج بيتر ميمى.

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