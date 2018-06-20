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أخبار العالم

البحرين تكشف حقيقة الادعاءات حول وجود علاقات مع إسرائيل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:27 م
الخارجية البحرينية
الخارجية البحرينية
شريف سيد
نفت وزارة الخارجية البحرينية على موقعها، اليوم الأربعاء، التقارير التي تردّدت في بعض وسائل الإعلام وزعمت وجود علاقات غير علنية بين البحرين وإسرائيل.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان لها: أنه "لم يصدر تصريح من أي مسؤول بحريني في هذا الشأن"، مضيفة أن "هذه الأنباء هي مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة".

وشدّدت الوزارة في بيانها "على التزام مملكة البحرين التام بالموقف العربي الموحد ومبادرة السلام العربية التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وكان مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، قد كشف الأحد الماضي أن وفدًا إسرائيليًا سيشارك في مؤتمر دولي لمنظمة "اليونسكو" تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 24 يونيو حتى 4 يوليو 2018.

وقال بوشناقي، ردًا على سؤال حول هذا الموضوع، إن "هناك وفدًا إسرائيليًا سيحضر هذه الاجتماعات لأنها دولية وبرعاية منظمة اليونسكو، ومملكة البحرين هي مستضيف الاجتماع فقط".

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