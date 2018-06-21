سعيد بنجاح إنساني.. وأميل للأغنية الرومانسية

أعرب المطرب العراقي همام إبراهيم، ونجم برنامج المواهب أراب أيدول، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "إنساني" التي طرحها قبل أيام بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.



وقال همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه يحب التنوع في الألوان الغنائية التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه يميل أكثر للأغنية الرومانسية، وأنه يحرص على اختياراته الفنية، وتكون الكلمات مهذبة وتتماشى مع الذوق العربي.



وأضاف همام أنه غير مُقل في أعماله باللهجة المصرية، وأنه يحب الغناء بالمصري، ويجهز لعدة أعمال من بينها أغنية مصرية.



الأغنية من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، اخراج: سامر محمود، وانتاج: المولى بروداكشن.



وكان آخر أعمال همام إبراهيم الفنية كليب "انت الغالي" من كلمات: فراس الحبيب، ألحان: بسام مهدي، توزيع: حسام الصعبي، إخراج: سامر محمود، إنتاج: مولى برودكشن، "سمير المولى".