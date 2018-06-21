ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سعيد بنجاح إنساني.. وأميل للأغنية الرومانسية

الخميس 21/يونيو/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
سعيد فراج
أعرب المطرب العراقي همام إبراهيم، ونجم برنامج المواهب أراب أيدول، عن سعادته بنجاح أغنيته الجديدة "إنساني" التي طرحها قبل أيام بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، والتي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب.

وقال همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه يحب التنوع في الألوان الغنائية التي يقدمها، مشيرًا إلى أنه يميل أكثر للأغنية الرومانسية، وأنه يحرص على اختياراته الفنية، وتكون الكلمات مهذبة وتتماشى مع الذوق العربي.

وأضاف همام أنه غير مُقل في أعماله باللهجة المصرية، وأنه يحب الغناء بالمصري، ويجهز لعدة أعمال من بينها أغنية مصرية.

الأغنية من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، اخراج: سامر محمود، وانتاج: المولى بروداكشن.

وكان آخر أعمال همام إبراهيم الفنية كليب "انت الغالي" من كلمات: فراس الحبيب، ألحان: بسام مهدي، توزيع: حسام الصعبي، إخراج: سامر محمود، إنتاج: مولى برودكشن، "سمير المولى".

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

أمين الفتوى: يجوز استعمال التيمم بدلا من الوضوء في هذه الحالات

ماجد المهندس ينهي حفل العيد في السعودية بالدمام

حكم صلاة المرأة دون ستر قدميها

أشرف صبحي يتفقد عددا من المنشآت الشبابية والرياضية بالإسماعيلية وبورسعيد

سريا.. فرنسا تحبط أكبر عملية لاستهداف برج إيفل من قبل داعش

مرتضى منصور: غرامة مالية لكل لاعب بالفريق ظهر في «رامز تحت الصفر»

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

إنشاء مدرسة جديدة بشبين القناطر لحل الكثافات الطلابية

استشاري تغذية يوضح أهمية تناول الأطفال لـ كريمة الشوكولاتة

فتاوى تشغل الأذهان.. صلاة المرأة بالبنطلون جائزة ولا مانع فيها.. ومنع الإناث من الميراث تعدٍ على حدود الله ومشابهة لأهل الجاهلية.. وجمعة: كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين

اتحاد الكرة يوصي بعدم خوض الأندية المصرية بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. سعر صادم لفستان ميجان ماركل.. إليسا تتألق ..صور

في عيد ميلادها.. إطلالات شبابية جريئة لـ نرمين الفقى ..صور

شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في الرياض ..صور

إطلالات مختلفة لزوجة رامي عياش خلال حملها في ابنتها إيانا ..صور

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

فيديو

أمير كرارة: مفيش حاجة اسمها ممثل رقم 1 ..فيديو
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الحكومة: رفع المستوى المعيشي للفرد وزيادة الاستثمارات.. عضو الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يسعى لكسب ولاء اليهود.. مصطفى الفقي: عبد الناصر كان يرفع الأسعار ليلة الخميس
أمير كرار يوضح الفرق بين جزئي كلبش وأصعب المشاهد ..فيديو
هالة فاخر لعمرو الليثي: متكلمنيش عن الباروكة ..فيديو
طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟