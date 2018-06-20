ننشر جدول امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية ببني سويف..صور
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:33 م
محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف
أعلن محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف بأن امتحانات الدور الثاني ستبدأ يوم الثلاثاء 10 يوليو القادم لصفوف النقل حيث تبدأ المرحلة الابتدائية " الثالث والرابع، والخامس والسادس " يوم الثلاثاء وتستمر حتى الخميس 12 يوليو .
كما تبدأ امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية الثلاثاء 10 يوليو وتستمر حتى الاثنين 16 يوليو والصفين الأول والثاني الثانوي يوم 10 يوليو وحتى السبت 21 يوليو .
واضاف وكيل الوزارة بان امتحان الدور الثاني للشهادة الاعدادية تبدأ يوم الاربعاء 18 يوليو وحتى الاربعاء 25 يوليو.