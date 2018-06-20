ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:28 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس الزمالك
يسري غازي
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى فاشل لافتا الى أن اختياراته 50% مجاملات والباقى كيد نسا فى القلعة البيضاء.

وتلقى منتخب الفراعنة الكبار خسارة امام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وودعت مصر نهائيات المونديال رسميا.

قال مرتضى منصور فى فيديو نشره اليوم : مجاملات خذلت الجميع فى ظل اصرار كوبر على مجاملة الأهلى لافتا الى أن غالبية لاعبى الفراعنة الكبار ظهروا فى الإعلانات عبر الفضائيات.

ترشيحاتنا

حكم الصلاة مرة أخرى بعد أداء الوتر

نجم منتخب أوروجواي يشكو درجة الحرارة المرتفعة فى روسيا

البرتغال تفوز على المغرب 1-0.. والأخير يفقد ركلة جزاء صحيحة.. فيديو

رسالة محمد صلاح قبل مباراة السعودية

جماهير المغرب تمنع رفع علم الاحتلال الإسرائيلي بمدرجات المونديال.. فيديو

شركة مياه يابانية تعتذر لعملائها لترك موظف مكتبه لمدة ثلاث دقائق

قطر تتخلى عن إيران.. روحاني يلجأ للدوحة وتميم يرفض

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

ميدو يوجه رسالة للجماهير المصرية بشأن سفر الفنانين

صديقة رونالدو تدعمه أمام المغرب وتبرز خاتم الارتباط .. صور

بعد هزيمة مصر من روسيا.. المشجع المتعصب يدمر أسرته ويتسبب في خراب بيته.. مجلة علمية: الأسباب نفسية.. وهذه روشتة للمرأة للتعامل مع زوجها أثناء مشاهدة المباريات

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول
مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟