مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن الارجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى فاشل لافتا الى أن اختياراته 50% مجاملات والباقى كيد نسا فى القلعة البيضاء.



وتلقى منتخب الفراعنة الكبار خسارة امام المنتخب الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وودعت مصر نهائيات المونديال رسميا.



قال مرتضى منصور فى فيديو نشره اليوم : مجاملات خذلت الجميع فى ظل اصرار كوبر على مجاملة الأهلى لافتا الى أن غالبية لاعبى الفراعنة الكبار ظهروا فى الإعلانات عبر الفضائيات.



