شاهد .. لحظة إنقاذ دبين حبسوا لسنوات داخل غرفة بحديقة حيوان

أظهرت لقطات مأساوية لحظة إخراج دبين هزيلين لأول مرة، من داخل قفص حبسوا فيه لسنوات، بحديقة حيوان أرمنية.



في المقطع، الذي تم تصويره من قبل الإنقاذ الدولي للحيوان ، يمكن رؤية العمال، وهم يزيلون قضبان الحديد السميكة خارج غرفة صغيرة حبس فيها دبان بنيان .



وكان أول دب تم فحصه وهو داخل القفص، وذلك قبل أن يتم سحبه من الغرفة ليستقبل أشعة الشمس التي منع منها، في حديقة حيوان إشميادزين ، بأرمينيا.



وحدد الشخص الذي سجل الفيديو عمر الدبين، حيث تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات.



ويعتقد أن نظام التغذية السيئ الذي واجهه الدبان وراء صغر حجمهما الهزيل.



