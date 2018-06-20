ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد .. لحظة إنقاذ دبين حبسوا لسنوات داخل غرفة بحديقة حيوان

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:32 م
صدى البلد
أحمد شريف
أظهرت لقطات مأساوية لحظة إخراج دبين هزيلين لأول مرة، من داخل قفص حبسوا فيه لسنوات، بحديقة حيوان أرمنية.

في المقطع، الذي تم تصويره من قبل الإنقاذ الدولي للحيوان ، يمكن رؤية العمال، وهم يزيلون قضبان الحديد السميكة خارج غرفة صغيرة حبس فيها دبان بنيان .

وكان أول دب تم فحصه وهو داخل القفص، وذلك قبل أن يتم سحبه من الغرفة ليستقبل أشعة الشمس التي منع منها، في حديقة حيوان إشميادزين ، بأرمينيا.

وحدد الشخص الذي سجل الفيديو عمر الدبين، حيث تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات.

ويعتقد أن نظام التغذية السيئ الذي واجهه الدبان وراء صغر حجمهما الهزيل.

ترشيحاتنا

محمد هنيدى يمازح المنتخب السعودى عقب هزيمته

نبيل معلول يرد على منتقدي تلاوته للفاتحة

الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

أول تعليق من محمد صلاح على خلافاته مع اتحاد الكرة

محمد صلاح: علاقتي مع مسئولي المنتخب يحكمها الاحترام

لاعبو منتخب مصر يتعاهدون على الفوز أمام السعودية

كوبر خارج المنتخب المصري بعد المونديال

العرب خارج المونديال .. مصر والسعودية والمغرب تودع كأس العالم

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

عاجل.. انطلاق مباراة أوروجواي والسعودية بث مباشر

الجماهير المصرية بروسيا تحاول التخلص من تذاكر مباراة السعودية

المنتخب السعودي يتحدى تاريخه أمام أوروجواي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول
مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟