شاهد .. لحظة إنقاذ دبين حبسوا لسنوات داخل غرفة بحديقة حيوان
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:32 م
أظهرت لقطات مأساوية لحظة إخراج دبين هزيلين لأول مرة، من داخل قفص حبسوا فيه لسنوات، بحديقة حيوان أرمنية.
في المقطع، الذي تم تصويره من قبل الإنقاذ الدولي للحيوان ، يمكن رؤية العمال، وهم يزيلون قضبان الحديد السميكة خارج غرفة صغيرة حبس فيها دبان بنيان .
وكان أول دب تم فحصه وهو داخل القفص، وذلك قبل أن يتم سحبه من الغرفة ليستقبل أشعة الشمس التي منع منها، في حديقة حيوان إشميادزين ، بأرمينيا.
وحدد الشخص الذي سجل الفيديو عمر الدبين، حيث تراوحت أعمارهم بين 5 إلى 6 سنوات.
ويعتقد أن نظام التغذية السيئ الذي واجهه الدبان وراء صغر حجمهما الهزيل.