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فن

همام إبراهيم: جاهز بألبوم لكني متردد

الخميس 21/يونيو/2018 - 11:02 ص
صدى البلد
سعيد فراج
قال المطرب العراقي همام إبراهيم، نجم برنامج اكتشاف المواهب أرب أيدل، إنه جاهز لطرح ألبوم غنائي كامل، مشيرًا إلى أنه لديه عدة أعمال باللهجة العراقية والمصرية جاهزة خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه لم يتخذ القرار النهائي بطرح ألبوم كامل لكنه متردد بين فكرة طرح ألبوم كامل، أو طرح الأغاني منفردة لتحظى بفرصتها في المشاهدة. 

وكان همام إبراهيم قد طرح كليب جديد له قبل أيام بعنوان "إنساني" بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وهو من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى ابراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، إخراج: سامر محمود، وإنتاج: المولى بروداكشن.

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