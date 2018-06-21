همام إبراهيم: جاهز بألبوم لكني متردد

قال المطرب العراقي همام إبراهيم، نجم برنامج اكتشاف المواهب أرب أيدل، إنه جاهز لطرح ألبوم غنائي كامل، مشيرًا إلى أنه لديه عدة أعمال باللهجة العراقية والمصرية جاهزة خلال الفترة المُقبلة.





وأضاف همام إبراهيم في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنه لم يتخذ القرار النهائي بطرح ألبوم كامل لكنه متردد بين فكرة طرح ألبوم كامل، أو طرح الأغاني منفردة لتحظى بفرصتها في المشاهدة.



