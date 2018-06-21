"بنك تنمية الصادرات": تسهيلات ائتمانية للمصدرين المصريين خلال الفترة المقبلة

قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات بإن البنك يستهدف تقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين المصريين بقيمة مليار جنيه خلال الفترة المقبلة في إطار البروتوكول الذي وقعه البنك مع صندوق تنمية الصادرات لإتاحة تمويل بضمان مستحقات المصدرين لدي الصندوق تنمية الصادرات .



وأضافت سلطان ، في تصريحات لها على هامش توقيع البنك لعشرة بروتوكولات تعاون مع المجالس التصديرية وجمعية رجال الأعمال مساء اليوم أن الاتفاق يجري تنفيذه حاليا بالفعل حيث تلقى البنك عددا من الطلبات من المصدرين ،وتم الموافقة عليها، حيث بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي تم منحها حتى الآن ما يتخطى ١٠٠ مليون جنيه .



وأكدت سلطان حرص البنك على استمرار مساندة القطاع التصديري من أجل تعزيز وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وأشارت إلى ضرورة تكامل جهود البنك مع هيئة تنمية الصادرات والمجالس التصديرية لتعظيم هذا الجانب وحسن الاستفادة من البعثات الترويجية للصادرات المصرية.



وقالت إن تمويلات البنك للقطاع الصناعي سوف تصل لنحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مضيفة أن محفظة البنك للقطاع الصناعي تستحوذ علي 70% من المحفظة الائتمانية التي تقترب خلال العام المالي الجاري من الوصول لنحو 18 مليار جنيه في القطاع الصناعي والخدمي والزراعي.



وأشارت سلطان إلى أن البنك ضاعف خلال الفترة الماضية من قاعدة عملائه لتصل لنحو 450 عميلا حاليا ، ومن المستهدف زيادة عدد العملاء خلال الفترة المقبلة حيث يقوم البنك بتمويل العملاء الجادين والراغبين في التوسع بصادراتهم، لافتة إلى أن البنك يمتلك حاليا نحو 31 فرعا ومن المستهدف أن يصل عدد الفروع لما يتراوح بين 37-39 فرعا بنهاية العام الجاري 2018.



وأوضحت أن البنك قام بالانتهاء مؤخرا من تجهيز فرعين في التجمع وبني سويف ومن المنتظر تشغيلهم في أقرب وقت ، كما يقوم حاليا بتجهيز عدد من الفروع الأخرى في " السويس، وللغردقة، وشارع سوريا بالمهندسين، والرحاب، ومدينة نصر"، منوهه إلى أن البنك يستهدف الوصول بحجم فروعه لنحو 58 فرعا خلال العامين المقبلين.



ولفتت سلطان إلى أن البنك يقوم حاليا بإعداد الميزانية الخاصة به ومستهدفات العام المالي الجديد حاليا، مشيرة إلى أن العنصر البشري يعد التحدي الرئيسي بالنسبة للبنوك بالرغم من التكنولوجيات الحديثة الموجودة بها، فضلا عن وجود معوقات تتمثل في مشاكل مع بعض العملاء في التأخر في السداد أو الحاجة إلى تخفيض تكلفة الأموال للمساهمة في تمويل قاعدة أوسع منهم.

وأشارت إلى أن البنك بصدد توقيع بروتوكول تعاون جديد مع مؤسسة مصر الخير في مجال المسؤولية المجتمعية خلال الفترة القريبة المقبلة.



وأضافت إن البروتوكول يتضمن تمويل المبادرة الخاصة بالمؤسسة بالمجال الزراعي تحت عنوان «ازرع-احصد-صدر" والتي تستهدف توفير فرص عمل للشباب في مجال الزراعة وكذلك زيادة حجم التصدير من ذلك القطاع الهام، لافتة إلى أن البنك قد سبق وتعاون مع المؤسسة في مجال المسؤولية المجتمعية لإنشاء ٥ مدارس.



وأوضحت أن المبادرة تستهدف إقامة مشروع الصوب الزراعية للشباب في محافظة الأقصر، مضيفة أن تكلفة المشروع تصل لنحو ١٥ مليون جنيه مقسمة على عدة سنوات حيث من المستهدف أن يصل تمويل البنك لتلك المبادرة خلال العام الجاري لنحو ٣ ملايين جنيه.



وأكدت سلطان أن البنك يعد من البنوك القليلة في مصر التي تعطي اهتماما خاصا بالقطاع الخاص حيث أن محفظة البنك لذلك القطاع تصل لنحو ٧٪ لتسجل خلال العام المالي الجاري نحو ١.٢٦ مليار جنيه.