كشف غموض العثور على جثة رجل مسن مقتولا بـ بلقاس

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس من كشف غموض العثور على جثة رجل مسن مقتولا وبه طعنات بالبطن وملقى أمام قرية عصفور ببلقاس.



وكان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من اهالى عصفور يفيد بعثورهم على جثة لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر يرتدى ملابسه كاملة وبه إصابات عبارة عن طعنات بالصدر على الطريق الترابى الموازى لترعة عمار أمام قرية " عصفور" دائرة المركز ، والعثور بحوزته على مبلغ مالى " 900 جنيه ، هاتف محمول " وما قررته النيابة العامة من انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.



بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث المركز برئاسة الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بلقاس أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يُدعى أحمد ر. أ. 64 عاما سائق ، ومقيم شارع عبد التواب هيكل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة قائد السيارة رقم " ل ق هـ 217 تاكسى عداد".



كما أسفرت تحرياته إلى أن مرتكبى الواقعة كل من محمد ج. ع. 29 عاما عاطل , ومقيم " 15 مايو " القاهرة , والسابق إتهامه فى عدد 7 قضايا ( سرقة مسكن , مخدرات , سلاح أبيض , سُكر بالطريق , تبديد , ضرب , إستيلاء على كهرباء ) وإبراهيم ف. م. 31 عاما عامل تشغيل بالشركة القومية للأسمنت , ومقيم منطقة " المساكن الإقتصادية " حلوان.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول حال قيادته سيارة المجنى عليه ، بدائرة المركز و بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بصحتها و إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى , حيث قاما باستدراج المجنى عليه بحجة توصيلهما إلى مدينة جمصة وأمام قرية " عصفور " قاما استيقافه واقصائه عن مقود السيارة وحال استغاثته قام بطعنه عدة طعنات بألة حادة " مطواة " حتى فارق الحياة , وتخلصا من الجثة بإلقائها بمكان العثور وأضاف أن المتهم الثانى من مواليد مركز بلقاس وانصرافه عقب الواقعة متوجها لأحد أقاربه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم ارفاقه للمحضر الاصلى و تم التحفظ على السيارة على ذمة تصرفات النيابة العامة وجار العرض على النيابة العامة.