ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إسرائيل تقر مشروع قانون لحماية جنود الاحتلال من توثيق جرائمهم

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أقرت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي أمس، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات الجنود خلال أداء "المهام العسكرية"، وذلك بأغلبية 45 عضو كنيست صوتوا لمصلحة إقرار القانون، فيما رفضه 42 عضوا من أصل 120.

وينص مشروع القانون على "منع تصوير الجنود، ومعاقبة من يصورهم وينشر الصور بالسجن خمس سنوات، إذا أدى ذلك إلى المس بروح الجنود القتالية، والسجن 10 سنوات إذا كان الهدف من التصوير ونشر الصور هو المس بأمن الدولة".

وإضافة إلى منع التصوير والتوثيق، يشمل القانون منعا لنشر وتعميم ممارسات جيش الاحتلال في الإعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي مشروع القانون عقب ردود فعل غاضبة محليا ودوليا أثارها تسجيل مصور نشر في مايو الماضي، يرصد جنودا إسرائيليين على إحدى التلال المحيطة بقطاع غزة وهم يقنصون متظاهرين فلسطينيين، ويهللون فرحا بعد إصابة أحد الأطفال الغزيين، إضافة إلى توثيق العديد من الممارسات الإجرامية منها قتل وتنكيل واستهداف الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووصف رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب جمال زحالقة، في تصريح له اليوم، اقتراح القانون الذي طرحه عضو الكنيست روبرت إيلتوف (يسؤائيل بتينو)، بدعم من وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان، بأنه "محاولة مفضوحة للتغطية على جرائم الجيش الإسرائيلي وتسهيل ارتكابها في العتمة بعيدا عن الكاميرات الإعلامية".

وأضاف زحالقة إن اقتراح القانون "لا يمس بحرية التعبير وحرية العمل الصحفي فحسب، بل يهدف أساسا لمنع أي توثيق لجرائم الاحتلال ولمنح الجيش حرية كاملة في القمع والقتل والتدمير بعيدا عن أي إمكانية للتغطية الإعلامية، ويسري هذا القانون على الإعلام الفلسطيني والإعلام الأجنبي إضافة إلى الإعلام الإسرائيلي".

وتابع أنه "في الأشهر الأخيرة ارتكب الجيش الإسرائيلي المجازر وقتل المتظاهرين العزل أمام كاميرات من كل العالم، والقانون الجديد يفرض العقوبة على كل من يصور جنود الاحتلال وهم يطلقون النار، ما قد يؤدي إلى ردع الصحافة عن تأدية واجبها في تغطية الحدث من جهة وما سيؤدي حتما إلى تصعيد خطير في ارتكاب الجرائم والمجازر".

يشار إلى أنه يتم إقرار القوانين في إسرائيل بعد ثلاث قراءات في الكنيست، ويجري خلالها إجراء تعديلات بناء على النقاشات بين النواب.

وفي مارس 2016، وثقت كاميرا فيديو الجندي القاتل إليئور أزاريا، وهو يعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل، ما أثار غضبا وجدلا كبيرين بشأن سلوك جنود الاحتلال تجاه الفلسطينيين.

وأفرجت سلطات الاحتلال بداية مايو الماضي عن الجندي القاتل، بعد أن قضى عقوبة مخففة في السجن وسط ترحيب من القيادات السياسية في إسرائيل على رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالترحيب بالإفراج.

ترشيحاتنا

شاهد.. إطلالات جريئة لـ أسما ابنة شريف منير على البحر

مباراة السعودية وأوروجواي .. سواريز يسجل هدفا لـ السيلستى فى مرمى الأخضر ..فيديو

شاهد.. ملخص وهدف مباراة إسبانيا وإيران

وفاة أسطورة WWE بيج فان فادر أضخم مصارع بالتاريخ

احتفالية سواريز .. الأبرز في فوز أوروجواي على السعودية

رونالدو يعتزم إطلاق لحيته ويكشف عن السبب

بث مباشر مباراة اسبانيا وايران رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

الحكومة تدرس إنتاج رغيف بـ 25 قرشا لغير حاملي بطاقات التموين .. فيديو

قرقاش: عقب تحرير الحديدة موقف قطر أصبح مرآة لعدوان الحوثي

الاهرام يتعاقد مع رامي صبري من إنبي بـ15 مليون جنيه

البحرين تكشف حقيقة الادعاءات حول وجود علاقات مع إسرائيل

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يعلن استقالته من قناة أون سبورت عبر تويتر

جماهير السعودية تنظف مدرجات ملعب روستوف .. صور

مباراة اسبانيا وإيران .. تقنية الفيديو تلغي هدفا للمنتخب الإيراني .. صور

مباراة إسبانيا وإيران.. 30 دقيقة من التعادل السلبى والضغط الإسباني

شاهد.. تقاليع غريبة للجماهير في مباراة إسبانيا وإيران

فيديو

طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو
مرتضى منصور: كوبر فاشل واختياراته كيد نسا فى الزمالك.. فيديو
خبير علاقات دولية: واشنطن تستغل مؤسسات الأمم المتحدة ..فيديو
مصطفى الفقي: دبلوماسية الرياضة أداة لكسر الحواجز بين الدول
مصطفى الفقى: عبد الناصر كان يرفع الاسعار ليلة الخميس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء لجنة للإشراف على أموال التبرع للمستشفيات؟