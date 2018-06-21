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أخبار العالم

ميركل تصل إلى الأردن في زيارة رسمية

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:04 ص
ميركل
ميركل
أ ش أ
وصلت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى العاصمة الأردنية عمان، مساء أمس الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة، تجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تتناول علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، إضافة إلى التطورات الراهنة إقليميا ودوليا.

ويرافق المستشارة الألمانية، خلال الزيارة، وفد يضم عددا من البرلمانيين، ورجال الأعمال الألمان.

وكان في استقبال المستشارة الألمانية لدى وصولها إلى مطار ماركا العسكري، أمين عمان، والسفير الأردني في ألمانيا، والسفير الألماني في عمان وأركان السفارة، ومحافظ العاصمة، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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