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ثقافة

قصور الثقافة تكرم الشعراء والأدباء الراحلين

الخميس 21/يونيو/2018 - 06:23 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
تكرم الهيئة العام لقصور الثقافة، أسماء والشعراء الفصحى والعامية الراحلين خلال فعالياتها التي تنظمها بمحافظات مصر علي مدار شهور الصيف.

وتطلق الهيئة مهرجانات أدبية يحمل كل منها في كل محافظة اسم شاعر عامية كبير راحل من شعراء المحافظة للاحتفاء بهم وتكون الفواصل بين الشعراء مقاطع من شعر الراحل ومعلومات عنه وسيشارك في مهرجانات العامية 400 شاعر بواقع 15 شاعر عامية في كل محافظة .

كما تقيم 27 مهرجانا ملتقى للسرد يحمل كل ملتقى منها في كل محافظة اسم كاتب قصة أو روائي كبير راحل من كتاب المحافظة للاحتفاء والتكريم، وتكون الفواصل بين الساردين مقاطع من قصص الراحل ومعلومات عنه وسيشارك في ملتقيات السرد 270 كاتبا بواقع 10 كتاب في كل محافظة.

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