مقتل 16 مسلحا وإصابة 11 آخرين شمال أفغانستان

قُتل 16 مسلحًا وأصيب 11 آخرون خلال القصف المدفعي والضربات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأفغانية في محيط حي صياد في مقاطعة ساري بول شمال أفغانستان.



ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، وجاء في نصه، "إن أحدث مدفعية وغارات جوية أسفرت عن مقتل 16 مسلحًا وإصابة 11 آخرين على الأقل وتمت مصادرة دراجتهم النارية الخمسة بالإضافة إلى بعض الأسلحة والذخائر".



وكان فيلق شاهين رقم 209 للجيش الأفغاني في الشمال قال، في وقت سابق، إن المدفعية والغارة الجوية خلفت مقتل ستة متشددين على الأقل بينما أصيب 6 بجروح.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة المناهضة للحكومة، بما في ذلك مقاتلي طالبان، بشأن التقرير حتى الآن.



ويبدو أن أحدث عمليات نفذت ردًا على الهجمات المنسقة التي شنها المسلحون في نهاية وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان لمدة ثلاثة أيام خلال أيام العيد.



واستمر العنف في بعض المناطق المضطربة من أفغانستان على الرغم من تمديد الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام أخرى.