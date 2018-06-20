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ديني

مستشار شيخ الأزهر ينعي أكبر معمر أزهري في مصر

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:45 م
صدى البلد
محمد شحتة
نعى المستشار محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر ، الشيخ معوض عوض إبراهيم ، أكبر معمر أزهري في مصر والذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام .

وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أكبر معمر أزهري في مصر ينتقل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 106 أعوام .. أنعي بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره عالما أزهريا جليلا ومربيا فاضلا .. فضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم، أسنّ معمر أزهري في مصر، عن عمر ناهز ست سنوات بعد المائة".

وأضاف عبد السلام ، قائلا : "والشيخ معوض مَضرِب المثل في إحسان الأخذ طالبًا قبل أن يصبح شيخًا، فكان قدوةً حسنةً لأبناء الأزهر الشريف ، فكان رحمه الله صاحب منهج أزهري أصيل .. يعشق الأزهر فحظي باحترام وتقدير الجميع .. كرمه حضرة الإمام الأكبر الطيب باعتباره نموذجا أزهريا في العلم والزهد والتُقى" .

وختم مستشار شيخ الأزهر: "رحم الله الشيخ الفقيد رحمةً واسعةً، وغفر له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه وطلابه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون" .

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