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طارق علام يطالب بتكريم الملحن خالد البكري الذي توفي بسبب كلب.. فيديو

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:54 م
صدى البلد
أسامة علي
اختار الإعلامى طارق علام الملحن خالد البكرى ليكون شخصية الأسبوع المحلية لما قدمه من موقف إنساني أدى إلى وفاته.

وأوضح "علام" خلال برنامج "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه أثناء مرور البكرى بسيارته يوم عيد الفطر بجوار أحد المحلات الموجودة بمنطقة المعادي رأى كلبًا فأحس أن هذا الكلب "عطشان" فقام بركن سيارته وأخذ زجاجة مياه ليسقى الكلب.

وتابع: "لكن البكرى فوجئ بأن الكلب مسعور وقام الكلب بمهاجمته وأثناء هروب البكرى منه صدمته سيارة ليفارق الحياة".

وطالب "علام" المسئولين بتكريم اسم البكرى لما قدّمه من موقف إنسانى أدى إلى وفاته. 

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